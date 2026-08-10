Gray Television: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gray Television hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.710 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Gray Television mit einem Umsatz von insgesamt 839.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 772.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8.68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch