Gray Television präsentierte Quartalsergebnisse

Gray Television stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Gray Television hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.710 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.68 Prozent auf 839.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 772.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch