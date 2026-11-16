Gravity: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gravity hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.06 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 138.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gravity 100.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch