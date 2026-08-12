Gravity (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gravity (India) lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6.67 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.060 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 600.0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch