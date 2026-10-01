GRAVITON CAPITAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GRAVITON CAPITAL stellte am 29.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.2 Millionen PLN – ein Plus von 139.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GRAVITON CAPITAL 13.5 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch