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03.09.2026 06:37:00
Gravitas II Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Gravitas II Capital hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.6 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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