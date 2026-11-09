Graviss Hospitality stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Graviss Hospitality hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.25 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 130.2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 122.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch