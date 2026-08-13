Graviss Hospitality: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Graviss Hospitality hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.22 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.310 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 138.1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Graviss Hospitality einen Umsatz von 117.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch