Grauer Weil (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grauer Weil (India) hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Grauer Weil (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.88 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.960 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Grauer Weil (India) im vergangenen Quartal 2.99 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grauer Weil (India) 2.53 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch