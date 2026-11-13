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13.11.2026 20:09:36
Graubündner Kantonalbank weist Zivilklage als haltlos zurück
Chur (awp) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist bekanntlich gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft BZ Bank Aktiengesellschaft Ziel einer millionenschweren Klage. Nach gescheiterter Schlichtung habe die Gegenpartei nun die Klage beim Bezirksgericht Höfe eingeleitet, teilte das Graubündner Institut am Freitagabend mit.
Der Kläger fordert laut der GKB einen Schadenersatz von rund 600 Millionen Franken. Er werfe den Beklagten Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit einem von der BZ Bank Aktiengesellschaft verwalteten Anlageprodukt vor.
Die beiden Banken erachten die Vorwürfe laut dem Communiqué weiterhin als "haltlos" und bestreiten die Forderungen vollumfänglich. Man werde sich im Verfahren entsprechend verteidigen.
Hinter der Klage steckt der Investor Remo Stoffel, wie eine Sprecherin von Priora Suisse, Stoffels Gesellschaft, bereits im Mai 2026 gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigt hatte. Seinerzeit hatte die GKB erstmals über die Klage berichtet. Die Bank hatte Remo Stoffel nicht selbst namentlich als Kläger bezeichnet.
Bereits am Donnerstag hatte CH Media über die Zivilklage berichtet. Unter Berufung auf die Klageschrift hiess es, Stoffel fordere rund 593 Millionen Franken von der GKB und rund 43 Millionen Franken von der Tochter BZ Bank.
ra/
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