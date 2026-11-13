Graubündner Kantonalbank bestätigt Eingang einer millionenschweren Zivilklage

(Meldung um Hintergrund ausgebaut)

Chur (awp) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft BZ Bank Aktiengesellschaft Ziel einer millionenschweren Klage. Nach gescheiterter Schlichtung habe die Gegenpartei nun die Klage beim Bezirksgericht Höfe eingereicht, teilte das Graubündner Institut am Freitagabend mit.

Der Kläger fordert laut der GKB einen Schadenersatz von rund 600 Millionen Franken. Er werfe den Beklagten Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit einem von der BZ Bank Aktiengesellschaft verwalteten Anlageprodukt vor.

Die beiden Banken erachten die Vorwürfe laut dem Communiqué weiterhin als "haltlos" und bestreiten die Forderungen vollumfänglich. Man werde sich im Verfahren entsprechend verteidigen.

Hinter der Klage steckt der Investor Remo Stoffel. Eine Sprecherin seiner Gesellschaft Priora Suisse hatte dies bereits im Mai 2026 gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigt. Seinerzeit hatte die GKB erstmals über die Klage informiert, Stoffel aber nicht namentlich als Kläger bezeichnet.

Bereits am Donnerstag hatte CH Media über die Zivilklage berichtet. Unter Berufung auf die Klageschrift hiess es, Stoffel fordere rund 593 Millionen Franken von der GKB und rund 43 Millionen Franken von der Tochter BZ Bank.

Streit um Kapitalerhöhung

Hintergrund des Rechtsstreits ist eine Kapitalerhöhung beim Werkzeugmaschinenhersteller United Machining Solutions (UMS) im Januar 2024. Das Unternehmen war 2018 von einem Investorenpool um den Financier Martin Ebner übernommen worden.

Stoffel hatte sich damals laut CH Media mit rund 200 Millionen Franken beteiligt und hielt zuletzt 48 Prozent der Aktien. Die BZ Bank verwaltete die Beteiligungen der Investoren treuhänderisch.

Bei der Kapitalerhöhung zeichnete laut Medienberichten Ebners Beteiligungsgesellschaft Patinex sämtliche neu ausgegebenen Aktien und erhöhte damit ihren Anteil auf 55 Prozent. Stoffel wirft der BZ Bank vor, auf die Ausübung von Bezugsrechten zugunsten der bisherigen Investoren verzichtet und damit Ebner die Übernahme sämtlicher neuer Aktien ermöglicht zu haben. Darin sieht er eine Verletzung einer Andienungsvereinbarung.

Die GKB hatte 2022 von Martin und Rosmarie Ebner eine Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent an der BZ Bank übernommen. Die restlichen 30 Prozent blieben zunächst bei den Ebners. Per Anfang 2025 wurde die GKB alleinige Besitzerin.

Stoffel wurde einer breiteren Öffentlichkeit insbesondere durch den Kauf der Valser Therme bekannt. Mit seinen Plänen für den Bau eines 381 Meter hohen Turms sorgte er für Aufsehen.

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