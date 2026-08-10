Gratex Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gratex Industries stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gratex Industries ein EPS von 0.060 INR je Aktie vermeldet.

Gratex Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch