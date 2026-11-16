Grasim Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grasim Industries hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.24 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch