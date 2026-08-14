Grasim Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grasim Industries hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.240 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.76 Prozent auf 5.15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch