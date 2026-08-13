Grasim Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grasim Industries präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 31.64 INR, nach 20.91 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 487.16 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 401.18 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1.53 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 120.75 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch