Grasim Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grasim Industries gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.45 INR. Im Vorjahresquartal waren 8.16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 501.05 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grasim Industries 399.00 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch