Grasim Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grasim Industries hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.33 USD. Im letzten Jahr hatte Grasim Industries einen Gewinn von 0.240 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.14 Milliarden USD – ein Plus von 9.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grasim Industries 4.69 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch