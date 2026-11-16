Grasim Industries legte Quartalsergebnis vor

Grasim Industries hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.04 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.70 Prozent auf 5.24 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch