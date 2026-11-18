Graphite One hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Graphite One ebenfalls 0.030 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch