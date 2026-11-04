Graphite India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Graphite India hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 4.89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Graphite India 3.91 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.26 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Graphite India einen Umsatz von 7.29 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 6.00 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 8.01 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch