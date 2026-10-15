GRAPHITE DESIGN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GRAPHITE DESIGN gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 21.56 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.89 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 907.4 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GRAPHITE DESIGN einen Umsatz von 666.4 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch