Graphic Packaging legte Quartalsergebnis vor

Graphic Packaging präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.19 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0.221 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2.17 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch