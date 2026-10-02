Graphene Manufacturing Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Graphene Manufacturing Group präsentierte am 30.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Graphene Manufacturing Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 457.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.230 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.080 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 223.81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0.68 Millionen CAD, während im Vorjahr 0.21 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch