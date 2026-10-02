|
02.10.2026 06:37:00
Graphene Manufacturing Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Graphene Manufacturing Group präsentierte am 30.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Graphene Manufacturing Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 CAD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 457.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.230 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.080 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 223.81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0.68 Millionen CAD, während im Vorjahr 0.21 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor wenig bewegtem Start -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fallen - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.