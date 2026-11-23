Graphano Energy hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Graphano Energy -0.010 CAD je Aktie eingenommen.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.030 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch