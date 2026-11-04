Granules India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Granules India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.38 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 15.60 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.97 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch