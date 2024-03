GRANOLAS im Blick: Europäische Top-Aktien schlagen sogar Magnificent Seven

• Nicht nur Magnificent Seven• GRANOLAS schlagen Apple & Co.• Rosige Zukunftsaussichten

Magnificent Seven in aller Munde

Die Magnificent Seven sind derzeit in aller Munde. Die Aktiengruppe umfasst sieben US-amerikanische Tech-Aktien, die im vergangenen Jahr an der Börse starke Kursgewinne verzeichnen konnten. Konkret handelt es sich dabei um die NASDAQ-Riesen Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA und Tesla.

SAP-Aktie, Novo Nordisk-Aktie & Co.: GRANOLAS im Blick

Bei so viel Aufmerksamkeit für die Magnificent Seven haben viele Anleger europäische Werte oftmals gar nicht auf dem Schirm. Doch auch hierzulande gibt es eine Gruppe von Aktien mit starker Performance, für die die US-Bank Goldman Sachs inmitten der Corona-Pandemie im Jahr 2020 das Akronym GRANOLAS prägte. Entsprechend ihrer Bezeichnung umfasst die Gruppe die Aktien von GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP und Sanofi - allesamt Gewinner der Pandemie. Durch die Doppelbelegung einiger Buchstaben umfasst die Gruppe elf Aktien. Capital zufolge waren die Top-Picks auf dem europäischen Aktienmarkt im Jahr 2020 die Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Doch wie haben sich die GRANOLAS mit dem Ende des Pandemie-Status entwickelt - vor allem im Vergleich zu ihren US-Konkurrenten?

GRANOLAS mit besserer Performance als Magnificent Seven

Wie Capital unter Berufung auf eine Studie der Grossbank berichtet, hätten Anleger, die Anfang 2021 in einen Mix aus den Magnificent Seven investierten, Ende Februar 2024 Gewinne in Höhe von 63,7 Prozent einstreichen können. Die europäischen Top-Picks hingegen hätten im selben Zeitraum jedoch sogar ein Plus von 65,7 Prozent verzeichnet. Nicht nur konnten die GRANOLAS damit eine bessere Performance aufs Börsenparkett legen, auch attestierten die Goldman-Analysten den europäischen Hoffnungsträgern eine niedrigere Volatilität und damit eine ausgeglichenere Kurssteigerung als ihren NASDAQ-Äquivalenten. Innerhalb der letzten zwölf Monate sorgten die GRANOLAS ausserdem für die Hälfte der Kursgewinne im Stoxx Europe 600, wie CNBC ergänzte.

Magnificent Seven schlagen GRANOLAS bei Börsenwert

Deutliche Unterschiede gibt es hingegen nach wie vor bei den Börsenwerten der beiden Aktiengruppen. Während die GRANOLAS eine Marktkapitalisierung von insgesamt knapp 3 Billionen US-Dollar aufweisen, ist alleine das Magnificent Seven-Schwergewicht Microsoft derzeit ähnlich viel wert. Akkumuliert kosten die sieben Big Tech-Akteure mehr als 15 Billionen US-Dollar.

Auch die Zusammenstellung der beiden Aktiengruppen unterscheidet sich stark. Mit ASML und SAP sind nur zwei Tech-Unternehmen unter den GRANOLAS. Der Pharmasektor ist mit GSK, Roche, Novartis, Novo Nordisk, AstraZeneca und Sanofi hingegen stark vertreten.

Attraktive Dividendenrenditen

Zwar weisen die GRANOLAS ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis auf, was oftmals ein Hinweis auf eine Überbewertung sein kann. Wie Analysten der US-Bank laut CNBC jedoch erklärten, sei dies "für Wachstumsunternehmen nicht ungewöhnlich". Darüber hinaus locken die Top-Titel Anleger mit Dividendenrenditen zwischen 2 und 2,5 Prozent. Zum Vergleich: Die Magnificent Seven legen hier einen Wert von nur 0,3 Prozent vor, wie Börse Online berichtet, da Amazon, Tesla und Alphabet keine Dividenden zahlen.

Unterschiedliche Aktien-Performance

Auch wenn alle europäischen Top-Picks in einer Gruppe zusammengefasst wurden, performten die GRANOLAS doch nicht alle gleich stark. Zu den Gewinnern der Gruppe zählte in den vergangenen Monaten die Novo Nordisk-Aktie. Der Pharmahersteller konnte zuletzt mit dem Erfolg seiner Abnehmspritze Wegovy glänzen. Das Medikament wirkt als Appetithemmer und soll damit das Gewicht seiner Anwender regulieren. Deutlich weniger erfolgreich lief es in den vergangenen zwölf Monaten an der Börse hingegen für den Novo Nordisk-Mitbewerber Roche. Auch die Aktienkurse von Nestlé, Sanofi und AstraZeneca fielen hinter der Gesamtperformance des Stoxx Europe 600 zurück, das LVMH-Papier zog in etwa gleich mit dem Index. Neben Novo Nordisk sorgten also vor allem GSK, ASML, Novartis, L’Oréal und SAP für den Aufwärtstrend der Gruppe.

Starkes Umsatzwachstum erwartet

Auch zukünftig dürfte es um die GRANOLAS gut stehen, wie Strategen von Goldman Sachs laut CNBC prognostizierten. "Wir glauben, dass sie auch von der strukturellen Verschiebung hin zu passiven Investitionen und der mangelnden Liquidität auf dem europäischen Aktienmarkt profitieren werden", zitiert der TV-Sender die Experten. Bis 2025 sollen die europäischen Big Player demnach ein jährliches Umsatzwachstum von sieben Prozent an den Tag legen, während der breite Markt in Europa exklusive der GRANOLAS nur auf ein Umsatzplus von zwei Prozent kommen werde. "Dies deutet darauf hin, dass in Europa fast das gesamte Ertragswachstum des STOXX 600 von den GRANOLAS kommen wird. Wir glauben, dass dies durch Unternehmen mit hohen Eintrittsbarrieren, soliden Bilanzen und hohen Investitionen getragen wird - sie reinvestieren den gleichen Anteil des Cashflows in Forschung und Entwicklung und Wachstumsinvestitionen wie die Magnificent Seven", so die Experten.

