Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.56 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165.1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 149.3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch