Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.26 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.12 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 166.6 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 153.0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch