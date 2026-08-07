Granite Real Estate B präsentierte Quartalsergebnisse

Granite Real Estate B äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.15 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1.56 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Granite Real Estate B mit einem Umsatz von insgesamt 165.1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 10.61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch