Granite Point Mortgage Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Granite Point Mortgage Trust lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Granite Point Mortgage Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.350 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Granite Point Mortgage Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32.60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25.3 Millionen USD im Vergleich zu 37.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch