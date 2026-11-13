Grandy House stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grandy House hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9.66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6.86 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.26 Prozent auf 13.48 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch