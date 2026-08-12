Grandy House: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Grandy House veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15.24 JPY, nach 4.17 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.73 Prozent auf 13.82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch