Grandtop Yongxing Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grandtop Yongxing Group A liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grandtop Yongxing Group A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.32 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.290 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grandtop Yongxing Group A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.15 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch