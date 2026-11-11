GRANDES,Inc präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GRANDES,Inc lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -1.32 JPY. Ein Jahr zuvor waren 3.41 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 871.9 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 733.1 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.ch