GRANDES,Inc öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GRANDES,Inc veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 8.83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -10.770 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GRANDES,Inc 852.2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 648.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch