Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A hat sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.05 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.010 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 212.6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192.3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch