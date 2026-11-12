Grand City Properties vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grand City Properties präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grand City Properties 0.920 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 160.5 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 152.8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch