Grand City Properties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Grand City Properties gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 184.7 Millionen USD gegenüber 178.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch