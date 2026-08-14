Grand City Properties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Grand City Properties hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.650 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 181.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch