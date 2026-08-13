Grand City Properties: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Grand City Properties präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grand City Properties 0.570 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25.07 Prozent auf 110.4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Grand City Properties 147.4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch