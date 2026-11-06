Grand Canyon Education stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grand Canyon Education präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.580 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grand Canyon Education in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 267.4 Millionen USD im Vergleich zu 261.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch