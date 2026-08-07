Gran Tierra Exchanco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gran Tierra Exchanco hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.97 CAD gegenüber -0.500 CAD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gran Tierra Exchanco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 259.1 Millionen CAD im Vergleich zu 211.2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch