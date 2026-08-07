Gran Tierra Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gran Tierra Energy hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.360 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 152.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 187.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch