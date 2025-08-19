Grammer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grammer veröffentlichte am 16.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Grammer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.180 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16.44 Prozent auf 466.2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 558.0 Millionen EUR gelegen.

