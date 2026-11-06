Grainger: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grainger hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 12.42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grainger 6.12 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grainger in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.18 Milliarden USD im Vergleich zu 4.66 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch