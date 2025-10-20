Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GRAIL Aktie 135818141 / US3847471014

20.10.2025 12:51:04

Grail To Issue And Sell 4.6 Mln Shares At $70.05/shr In Private Placement; Shares Rise In Pre-market

GRAIL
71.80 EUR 7.81%
(RTTNews) - Grail, Inc. (GRAL), a healthcare company, on Monday said it has entered into a securities purchase agreement for a private placement to issue and sell 4,639,543 shares of common stock or pre-funded warrants at $70.05 per share, with the closing expected on October 21.

The company expected to raise about $325 million in gross proceeds, before deducting fees and expenses.

The company said it plans to use the net proceeds to support commercial activities, reimbursement efforts, working capital, and other general corporate purposes.

The private placement includes participation from new and existing institutional investors, such as Deep Track Capital, Farallon Capital Management, Hims & Hers, Braidwell LP, three life sciences investment firms, and a tech and life sciences-focused family office.

The company expected that its cash, equivalents, and investments, including proceeds from this placement, would fund operations into 2030, excluding the previously announced $110 million investment from Samsung C&T and Samsung Electronics, subject to closing conditions.

In the pre-market trading, 6.42% higher at $83.01 on the Nasdaq.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

