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22.09.2026 04:50:07

GRAIL Stock Bounces Back Above $100: Can Galleri Sail Through Its FDA Panel Review?

GRAIL
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(RTTNews) - Shares of GRAIL Inc. (GRAL) are back above $100 as the company approaches a watershed moment on Wednesday.

GRAIL is a healthcare company whose flagship product, Galleri, is designed to detect multiple types of cancer at an early stage using what the company calls multi-cancer early detection (MCED) technology.

Galleri is a blood test designed to screen for many of the deadliest cancers before they cause symptoms, including cancers for which no recommended screening tests currently exist, according to the company.

Available as a laboratory-developed test in the U.S. since mid-2021, Galleri is facing its first major FDA regulatory test on September 23, 2026, when an FDA advisory committee is scheduled to review the company's Premarket Approval (PMA) application.

The panel will discuss three key areas concerning Galleri: clinical performance; benefits, risks and limitations; and the need for post-approval studies.

Members will also be asked to vote on the following questions:

1. Is there reasonable assurance that Galleri is safe for use in patients who meet the criteria specified in the proposed indication? 2. Is there reasonable assurance that Galleri is effective for use in patients who meet the criteria specified in the proposed indication? 3. Do the benefits of Galleri outweigh the risks for use in patients who meet the criteria specified in the proposed indication?

When we featured GRAIL on our site on September 26, 2025, the stock was trading around $48. It subsequently surged to a 52-week high of $118.84 on January 22, 2026. On August 12, 2026, when we revisited the stock, it had retraced to $73.

Yesterday, the stock rallied more than 33% to close at $107.97.

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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

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Short 15’354.52 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’956.58 21.09.2026 17:31:39
Long 13’392.32 19.56 SJBMDU
Long 13’097.00 13.86 S5BOUU
Long 12’547.09 8.95 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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