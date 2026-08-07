GRAIL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GRAIL präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.56 USD. Im Vorjahresquartal waren -3.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GRAIL einen Umsatz von 35.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch