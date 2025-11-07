Graham Aktie 935565 / US3845561063
07.11.2025 15:20:09
Graham Corp Reveals Fall In Q2 Profit
(RTTNews) - Graham Corp (GHM) reported a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $3.09 million, or $0.28 per share. This compares with $3.28 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, Graham Corp reported adjusted earnings of $3.43 million or $0.31 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.3% to $66.03 million from $53.56 million last year.
Graham Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.09 Mln. vs. $3.28 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.30 last year. -Revenue: $66.03 Mln vs. $53.56 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $225 - $235 Mln
