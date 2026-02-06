Graham Aktie 935565 / US3845561063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.02.2026 12:44:17
Graham Corp Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Graham Corp (GHM) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.84 million, or $0.25 per share. This compares with $1.58 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, Graham Corp reported adjusted earnings of $3.51 million or $0.31 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.6% to $56.70 million from $47.03 million last year.
Graham Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.84 Mln. vs. $1.58 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.14 last year. -Revenue: $56.70 Mln vs. $47.03 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 233 M To $ 239 M
Nachrichten zu Graham Corp
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Graham informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)